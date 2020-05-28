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13:24   28 Мая 2020
Весь мир

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

США, которые изо всех сил пытаются остановить строительство «Северного потока – 2» чтобы вытеснить Россию с газового рынка Европы, вместо этого добьются того, что настроят весь мир против себя.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал немецкий политолог и журналист Александр Рар, комментируя недавнее заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон готовится ввести новые санкции против проекта «Северный порток – 2» и с этим согласны обе партии – Республиканская и Демократическая. При этом Гренелл отметил, что законопроект о дополнительных санкциях может быть принят очень скоро и этому не помешает даже президентская избирательная кампания, которая уже началась в Штатах.

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

По словам Александра Рара, американцы сильно ошибаются, думая, что могут поставить на колени весь мир своими санкциями. Штаты ввели санкции против Венесуэлы, Ирана и многих других стран, при этом они развязывают торговую войну с Китаем, а сейчас объявляют о желании ввести новые ограничительные меры против России, которые косвенно затронут Германию, Евросоюз и стран, которые поддерживают Москву в том, что касается СП-2.

«Думаю, американцы хотят всеми силами остановить «Северный поток — 2» и таким образом выбить своего потенциального конкурента с европейского газового рынка», — отметил немецкий политолог.

Действуя подобным образом, США, по мнению политолога, лишь настроят против себя мировую общественность, потому что все во время эпидемии коронавируса, наоборот, настроены на сотрудничество.

«Только США не хотят этого. Думаю, такое поведение не пойдет в угоду Америке», — заключил Алескандр Рар.

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

Напомним, ранее компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG заявила, что Вашингтон привычно использует санкции для политического давления. Также в компании заявил, что Еврокомиссия считает, что американские санкции нарушают международное право.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #эпидемия #санкции #политика #сотрудничество #весь мир #рар #северный поток-2

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