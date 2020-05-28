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12:26   28 Мая 2020
Политика

США считают, что Украине не следует возобновлять подачу воды в Крым

США считают, что Украине не следует возобновлять подачу воды в Крым

Украинскому аппарату не следует восстанавливать подачу воды на территорию Крыма. Соответствующее заявление сделал экс-посол Соединенных Штатов в Незалежной Джон Хербст, написало издание "Укринформ".

По мнению американского дипломата, Украине следует сохранять свою политику в отношении водоснабжения полуострова. Также он раскритиковал введение санкционных мер со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза в отношении Российской Федерации, поскольку они серьезно сказываются на РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад Соединенные Штаты говорили о том, что Россия якобы готова захватить южную часть Незалежной с целью восстановления подачи воды в Крым. Подобное высказывание сделали специалисты американского центра The Jamestown Foundation. По их мнению, Российская Федерация "использует" ситуацию с распространением нового типа коронавируса, чтобы "привлечь меньше внимания" к этой военной операции.

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Автор: Василий Пименов
#крым #политика #посол сша

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