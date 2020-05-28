«Безответственная болтовня»: Погребинский о планах Кулебы ликвидировать ЛНР и ДНР

После установления контроля Украины в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на телеканале ATR.

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — отметил министр.

Для урегулирования конфликта в Донбассе диалог с ЛНР и ДНР – бесперспективный шаг, считает Кулеба. Если ситуация не разрешится мирным образом, Киев разыграет карту «плана Б». Министр не поделился подробностями плана, но обратил внимание на нежелание администрации президента Владимира Зеленского переходить к этой части.

20 мая президент Украины выступал за выполнение минских договоренностей. Однако никаких движений к разрешению конфликта со стороны Украины не видно, рассказал «Политике Сегодня» киевский политолог Михаил Погребинский.

«Это просто безответственная болтовня. Только и говорят "ну, вот, когда-нибудь, может быть". На деле не видно никаких перспектив реализаций минских соглашений со стороны украинских властей. Это значит, что каждый день Украина отдаляется от Донбасса благодаря своей позиции. Реинтеграция Донбасса, таким образом, представляется практически нереальной, на мой взгляд», — подчеркнул эксперт.

Представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов ранее сообщал, что представители Киева отказались принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. В МИД ДНР также отмечали, что Верховная Рада не стала обсуждать вопрос создания гуманитарного коридора для пропуска лиц через линию соприкосновения в Донбассе.