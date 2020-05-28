Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

 Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

 Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ

Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ
Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

 Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену
Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

Медиагруппа "Патриот" проведет эфир, посвященный перспективам левых партий в России

 Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

Постпред РФ при ООН прокомментировал ультиматумы США в адрес КНР

 Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ

Срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в преступления могут увеличить в РФ
Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

Александр Рар: США не смогут поставить весь мир на колени

 Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену
12:57   28 Мая 2020
Ближнее зарубежье

«Безответственная болтовня»: Погребинский о планах Кулебы ликвидировать ЛНР и ДНР

«Безответственная болтовня»: Погребинский о планах Кулебы ликвидировать ЛНР и ДНР

После установления контроля Украины в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на телеканале ATR.

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — отметил министр.

Для урегулирования конфликта в Донбассе диалог с ЛНР и ДНР – бесперспективный шаг, считает Кулеба. Если ситуация не разрешится мирным образом, Киев разыграет карту «плана Б». Министр не поделился подробностями плана, но обратил внимание на нежелание администрации президента Владимира Зеленского переходить к этой части.

20 мая президент Украины выступал за выполнение минских договоренностей. Однако никаких движений к разрешению конфликта со стороны Украины не видно, рассказал «Политике Сегодня» киевский политолог Михаил Погребинский.

«Это просто безответственная болтовня. Только и говорят "ну, вот, когда-нибудь, может быть". На деле не видно никаких перспектив реализаций минских соглашений со стороны украинских властей. Это значит, что каждый день Украина отдаляется от Донбасса благодаря своей позиции. Реинтеграция Донбасса, таким образом, представляется практически нереальной, на мой взгляд», — подчеркнул эксперт.

Представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов ранее сообщал, что представители Киева отказались принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. В МИД ДНР также отмечали, что Верховная Рада не стала обсуждать вопрос создания гуманитарного коридора для пропуска лиц через линию соприкосновения в Донбассе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#донбасс #украина #днр #лнр #мид украины #администрация #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...