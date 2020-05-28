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12:11   28 Мая 2020
Политика

Трамп заявил, что готов наложить вето на три программы слежки США

Трамп заявил, что готов наложить вето на три программы слежки США

Правом вето на продление трех программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA) пообещал воспользоваться глава США Дональд Трамп.

Ранее Сенат США проголосовал за продление программ слежки на 2,5 года из-за разногласий. Срок их действия истек 15 марта, за их продление проголосовало большинство сенаторов: 80 против 16 несогласных.

Трамп обозначил, что в том случае, если все действительно пойдет по такому сценарию и продление программ будет одобрено большинством в палате представителей, он воспользуется правом вето.

"Наша страна только что пострадала от величайшего политического преступления в нашей истории. Массовые нарушения FISA были большой частью этого", — обозначил свою позицию президент Америки.

Речь идет о программе слежки за отдельными экстремистами, которые не связаны с какой-либо определенной группировкой, а также о программе, позволяющей следить за подозреваемыми, используя все его электронные устройства.

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #fisa #вето

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