Трамп заявил, что готов наложить вето на три программы слежки США

Правом вето на продление трех программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA) пообещал воспользоваться глава США Дональд Трамп.

Ранее Сенат США проголосовал за продление программ слежки на 2,5 года из-за разногласий. Срок их действия истек 15 марта, за их продление проголосовало большинство сенаторов: 80 против 16 несогласных.

Трамп обозначил, что в том случае, если все действительно пойдет по такому сценарию и продление программ будет одобрено большинством в палате представителей, он воспользуется правом вето.

"Наша страна только что пострадала от величайшего политического преступления в нашей истории. Массовые нарушения FISA были большой частью этого", — обозначил свою позицию президент Америки.

Речь идет о программе слежки за отдельными экстремистами, которые не связаны с какой-либо определенной группировкой, а также о программе, позволяющей следить за подозреваемыми, используя все его электронные устройства.