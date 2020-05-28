Гозман и Вишневский пугают участников парада Победы 24 июня коронавирусом

Праздник Победы 9 мая 2020 года прошел камерно — эпидемиологическая обстановка не позволяла уличных мероприятий. Грандиозный парад, которого очень ждали, решили перенести на более благоприятное время. Называли 3 сентября — окончание Второй мировой войны, и 24 июня — день самого первого парада в 1945 году, наиболее символичная для России дата.

Ситуация с COVID-19 стала улучшаться — по мнению специалистов, Москва и другие города вышли на плато, количество заболевших снижается. Это позволило говорить о постепенном сворачивании ограничений и возвращении к нормальной жизни. Кремль заявил, что парад будет 24 июня. Разумеется, без внимания колумнистов оппозиции это решение не могло пройти. На этот раз трендом стала забота о здоровье военных — участников парада.

Депутат петербургского ЗакС и глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский в заметке о параде предположил, что власти скроют, если участники заболеют, и под этот повод еще раз поддержал вброс о якобы заниженной статистике заболеваемости и смертности по COVID-19. Но столь многообещающая подводка закончилась призывом «раздать детям» деньги, выделенные на парад.

Вот уже лет 20 каждое 9 мая и в любую другую памятную дату Вишневский напоминает, что не любит парады. При этом прибегая к манипуляции нормальным человеческим сочувствием больным детям. Но он не рассказывает, почему считает, что парад непременно означает отказ этим детям в лечении, и на основании чего такие выводы. И не упоминает, что запредельно высокую цену на эффективный препарат для лечения СМА назначил не Кремль, а американская фармацевтическая корпорация-производитель. Но критиковать законы рынка, часто бесчеловечные, можно только когда речь идет о России.

Постоянный автор «Эха Москвы» и «Новой газеты», доцент ВШЭ Кирилл Мартынов, тоже беспокоится за здоровье участников, и называет военные парады в современном мире атавизмом. Мол, из развитых демократических стран только Франция его и проводит 14 июля, а Россия поступает не как Франция, а как Северная Корея, выводя на улицы тяжелую технику. Особенно неуместным он видит парад сейчас, когда мир только-только начал отходить от пандемии.

«Но если раньше претензии к параду лежали в экономической и политической плоскостях, то теперь это открытое издевательство над людьми и здравым смыслом. Не уверен, что когда-либо в истории современного мира в мегаполисе, целиком закрытом на карантин, правители объявляли военные игры. По духу это скорее что-то из Рима эпохи Нерона» — пишет он.

Матынов лукавит: парады проводят и в США 4 июля. Обычно без техники — не вошло в обычай, Дональда Трампа в 2019 году за парад-смотр с проходом танков и самолетами многие критиковали, апеллируя к истории — все же свободу Америке от британской колониальной империи добыли не профессиональные военные, а отважные граждане. Но оркестры, военнослужащие, кадеты, полицейские в форме каждый год идут по Вашингтону. На странице Дня Независимости в фейсбуке много фото прошлых лет, где их хорошо видно.

В этом году мэрия столицы США не собирается разрешать даже марш — эпидемиологическая обстановка в округе Колумбия была тяжелой — из 600 тысяч жителей заразились 8,8 тыс., а умерли 440 человек. Но что интересно, американцы против запрета, и некоторые коммуны открыто обсуждают планы воспользоваться правом на мирные собрания и пройтись хотя бы с флагами, уповая на решение Конгресса все же провести парад вопреки мэрии. Люди хотят праздновать день создания своей страны, скучают по красивому зрелищу, не считают свои традиции атавизмом. Но в России подобное желание оппозиционеры называют «диким» и осуждают.

Не мог промолчать и главный антигерой Дня Победы в русских медиа Леонид Гозман. Когда-то он приравнял войска НКВД к СС-овцам, спровоцировав скандал, с тех пор каждый год говорит, как ужасно, что в России не плачут, а радуются 9 мая. На этот раз он не оспаривал право радоваться, но пожалел участников парада 24 июня, заранее записав их в жертвы коронавируса. Об этом он высказался в колонке на «Эхе», и в беседе с Максимом Соколовым на «Радио Свобода».

Минобороны РФ обещало обеспечить меры безопасности для военных, которые пойдут по Красной площади, но Гозман не верит сводкам — это понятно. Но размышления, что власти это все успешно скроют, даже впечатляют. Такая вера во всемогущество Кремля и армии от противника очень неожиданна.

На «Радио Свобода» он был более многословен, назвал победу в Великой Отечественной «служебным религиозным культом» власти.

«Причем победа очень хорошее основание, потому что Гитлер действительно был исчадием ада, его уничтожение, Третьего Рейха было, безусловно, очень позитивным событием, очень радостным событием в майские дни 1945 года — это праздник для всего человечества. Трагедия, конечно, но, тем не менее, эту тварь смогли уничтожить. То есть это удобный праздник, это удобная точка для культа».

Удобно свести в одно любовь к празднику и параду как зрелищу и поклонение власти как таковой. Но вопреки обыкновению, хотя бы согласился, что для человечества день уничтожения нацистской Германии был праздником и радостью.

В интервью Соколову Гозман в контексте разговора упомянул и Алексея Навального. Но сам Навальный от своего имени про решение провести парад 24 июня не сказал пока ничего — об этом говорила только Любовь Соболь в программе «По фактам», да и то осторожно, усомнившись в гарантиях безопасности для участников.

Даже странно видеть такое единодушие оппозиции в беспокойстве о солдатах и офицерах Российской Армии — опоры государства, которое, по мнению тех же оппозиционеров, «преступно».

Возможно потому, что в памяти еще жив скандал с фотографиями нацистов на сайте «Бессмертного полка». Молодые люди из числа сторонников Навального решили так «пошутить», выложив под вымышленными русскими именами фото лидеров третьего рейха, их вычислили и задержали, «шутка» может стоить им реального тюремного срока. «Детей» не попытался защитить никто, кроме Леонида Волкова, да и он лишь ухудшил ситуацию, назвав их отвратительный поступок «нормальной реакцией на официоз». Аудитория не согласилась, что это уместный способ протеста, и тему быстро закрыли.

Случай оказался очень показательным в плане донесения простой истины: гражданское общество, за формирование которого в России так переживают либералы, иногда реагирует совсем иначе, чем диктует антикремлевская повестка, и готово защищать не только права свободной личности, но и право своего народа на историческую память.

Оппозиция не собирается расслабляться в попытках испортить гражданам праздник, и на этот раз COVID-19 дал им дополнительные аргументы против массовых уличных зрелищ и повод запугать вирусом участников парада, но прочие граждане его ждут. Если коронавирус через месяц отступит, что эпидемиологи считают вполне реальным, отметить еще раз День Победы, в годовщину парада 1945 года, после пика пандемии, ставшей испытанием для мира — это будет очень красиво.