Самонкин призвал не спускать с рук «Левому фронту» и КПРФ митинги в пандемию

Движение «Левый фронт» во главе с Сергеем Удальцовым собирается организовать митинг 7 июня в Москве, при этом в столице до сих пор не сняты карантинные ограничения. Запрет массовых мероприятий еще в силе, а горожан просят соблюдать социальную дистанцию.

«Левый фронт» считается неформальным крылом КПРФ и, вероятно, поддерживается партией. Тесная связь движения с КПРФ очевидна: например, во время президентских выборов 2018 года активист Удальцов агитировал за кандидата от коммунистов Павла Грудинина. Вот и сейчас организация Удальцова решила подхватить курс КПРФ, всю весну созывавшей митинги во время режима самоизоляции.

Теперь этот режим продлен мэром Москвы Сергеем Собяниным до 14 июня, а значит, «Левому фронту», скорее всего, митинг не согласуют. Политолог Юрий Самонкин считает, что левое оппозиционное движение пытается делать пиар на ровном месте, а многие его участники уже попадали в тюрьму за свою политическую деятельность, в том числе и сам Удальцов.

«"Левый фронт" — маргинальная партия, которая игнорирует все требования законодательства. Они часто попадались по нарушениям на митингах еще до пандемии. Многие участники этого движения имели судимость, привлекались к административной ответственности. Учитывая, что "Левый фронт" является неформальным крылом КПРФ, они подставляют интересы партии, представленной в Госдуме», — поделился Самонкин с корреспондентом «Политики Сегодня».

Что касается КПРФ и многочисленных митингов в карантин, то никакой ответственности по закону их организаторы не понесли. Издержки только репутационные, подчеркивает эксперт.

«Мы видели, как коммунисты в апреле и мае пытались проводить массовые мероприятия, когда вся страна находилась на самоизоляции. Однако, КПРФ эти вещи сходили с рук. Заявления представителей КПРФ о том, что надо нарушать самоизоляцию, темным пятном лежит на репутации всего коммунистического движения России», — уверен Самонкин.

Закон о проведении митингов в карантин нужно ужесточать и вводить меры уголовной ответственности, а не только административной, в отношении тех лиц, которые грубо подвергают других заражению. В том числе и для организаторов «карантинных» митингов, которые призывают к массовым экстремистским мероприятиям, считает политолог.

Ответственность должны нести и те, кто публично отрицает существование COVID-19 и выдвигает на эту тему конспирологические теории, отметил эксперт. С коронавирусом у КПРФ сложные отношения: партия прошла через стадии отрицания, гнева и принятия того факта, что Россию настигла общемировая пандемия.