Участников секты "Граждане СССР" задержали в Северной Осетии

Правоохранители в Северной Осетии разоблачили мошенников, которые предлагали приобрести удостоверение гражданина СССР и пользоваться устаревшими льготами.

Секта "Граждане СССР" предлагала потенциальным жертвам документ, который якобы освобождает от выплат налогов. Мошенники обманули порядка тысячи человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Злоумышленники брали с клиентов "госпошлину" в размере 300 рублей. Сектанты представлялись потерпевшими членами Верховного совета Осетинской АССР. Злоумышленники также обещали клиентам надбавки к пенсии и компенсации по вкладам,открытым до 1991 года. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.