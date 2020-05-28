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Гозман и Вишневский пугают участников парада Победы 24 июня коронавирусом

Гозман и Вишневский пугают участников парада Победы 24 июня коронавирусом

 Историк поддержал идею сажать за отождествление СССР с Третьим рейхом

Историк поддержал идею сажать за отождествление СССР с Третьим рейхом
"Академик Черский" вышел из немецкого порта Мукран и бросил якорь к юго-востоку от него

"Академик Черский" вышел из немецкого порта Мукран и бросил якорь к юго-востоку от него

 США считают, что Украине не следует возобновлять подачу воды в Крым

США считают, что Украине не следует возобновлять подачу воды в Крым
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

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Кедми: план США «сломать» Россию провалился
11:50   28 Мая 2020
Происшествия

Участников секты "Граждане СССР" задержали в Северной Осетии

Участников секты "Граждане СССР" задержали в Северной Осетии

Правоохранители в Северной Осетии разоблачили мошенников, которые предлагали приобрести удостоверение гражданина СССР и пользоваться устаревшими льготами.

Секта "Граждане СССР" предлагала потенциальным жертвам документ, который якобы освобождает от выплат налогов. Мошенники обманули порядка тысячи человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Злоумышленники брали с клиентов "госпошлину" в размере 300 рублей. Сектанты представлялись потерпевшими членами Верховного совета Осетинской АССР. Злоумышленники также обещали клиентам надбавки к пенсии и компенсации по вкладам,открытым до 1991 года. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.

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Автор: Ирина Большунова
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