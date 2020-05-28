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11:40   28 Мая 2020
Политика

Трамп планирует подписать указ о работе соцсетей

Трамп планирует подписать указ о работе соцсетей

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует подписать указ, который касается работы социальных сетей. Соответствующую информацию опубликовало издание Politico, ссылаясь на пресс-секретаря американского правительства Кейли Макинани.

Президент Соединенных Штатов может подписать указ в четверг, 28 мая. Дополнительные данные о документе пока неизвестны. Накануне Трамп заявил о строгом регулировании и даже "закрытии" соцсетей, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Об этом написало РИА Новости.

Высказывание американского лидера вызвано тем, что некоторое время назад администрация интернет-ресурса Twitter пометила одну из его публикации как пост, содержащий неправду, и добавила к ней предупредительный значок с предложением юзерам ознакомиться с фактами о голосовании по почте.

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Автор: Яна Либерман
#политика #трамп #соцсети

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