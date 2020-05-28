Центробанк прорабатывает вопрос пополнения банковских карт на кассе магазинов

Вопрос предоставления возможности пополнения банковских карт на кассах магазинов прорабатывает ЦБ РФ. Об этом сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

Предполагается, что держатели карт смогут не только взять наличные, но и положить деньги на свою пластиковую карточку.

Некоторые российские банки уже предоставляют своим клиентам возможность снятия наличных средств на кассах торговых точек. Условия услуги просты: снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, однако обязательно необходимо совершить покупку.