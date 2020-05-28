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11:38   28 Мая 2020
Экономика

Центробанк прорабатывает вопрос пополнения банковских карт на кассе магазинов

Центробанк прорабатывает вопрос пополнения банковских карт на кассе магазинов

Вопрос предоставления возможности пополнения банковских карт на кассах магазинов прорабатывает ЦБ РФ. Об этом сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

Предполагается, что держатели карт смогут не только взять наличные, но и положить деньги на свою пластиковую карточку.

Некоторые российские банки уже предоставляют своим клиентам возможность снятия наличных средств на кассах торговых точек. Условия услуги просты: снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, однако обязательно необходимо совершить покупку. 

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Автор: Илья Романович
#цб рф #магазин #банковские карты #услуга

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