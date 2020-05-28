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11:33   28 Мая 2020
Общество

Минтранс представил проект о выдаче ваучеров вместо компенсации средств за авиабилеты

Минтранс представил проект о выдаче ваучеров вместо компенсации средств за авиабилеты

Минтранс РФ разрешил российским авиакомпаниям возмещать средства за билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы с помощью ваучеров на будущие перелеты. Проект постановления опубликован на сайте правительства. 

Российское Министерство транспорта разработало законопроект, согласно которому авиакомпании смогут не возвращать клиентам деньги за билеты, а возмещать их через выдачу специальных ваучеров. Помимо авиаперевозчиков, такая возможность может появиться у водных и железнодорожных транспортных компаний, пишет "Интерфакс".

Пояснительная записка к документу гласит, что порядок возмещения средств, потраченных на авиабилеты за внутренние и международные рейсы, будет учитывать интересы как пассажиров, так и компании-перевозчика.

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Автор: Борис Нестеров
#минтранс #авиакомпании #коронавирус

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