Минтранс представил проект о выдаче ваучеров вместо компенсации средств за авиабилеты

Минтранс РФ разрешил российским авиакомпаниям возмещать средства за билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы с помощью ваучеров на будущие перелеты. Проект постановления опубликован на сайте правительства.

Российское Министерство транспорта разработало законопроект, согласно которому авиакомпании смогут не возвращать клиентам деньги за билеты, а возмещать их через выдачу специальных ваучеров. Помимо авиаперевозчиков, такая возможность может появиться у водных и железнодорожных транспортных компаний, пишет "Интерфакс".

Пояснительная записка к документу гласит, что порядок возмещения средств, потраченных на авиабилеты за внутренние и международные рейсы, будет учитывать интересы как пассажиров, так и компании-перевозчика.