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13:21   28 Мая 2020
Россия

Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Антибиотки в сметане обнаружили из-за некачественного молока

Спустя два года после первого масштабного веерного исследования Роскачество повторно проверило сметану семи торговых марок. У сметаны популярного «Домика в деревне» обнаружили антибиотик, хотя ранее хлортетрациклина в этой кисломолочной продукции не было.

Это говорит о нарушении технического регламента, объяснила директор Молочного союза России Людмила Маницкая в комментарии «Политике Сегодня».

По ее словам, на каждом перерабатывающем предприятии есть лаборатория, которая проверяет качество поступающего сырья. Фермерское молоко для изготовления сметаны всегда проверяют на наличие антибиотиков. Если они есть, такое молоко просто не принимается.

«Техническим регламентом принято, что такое молоко в переработку поступать не должно. Таким сырьем либо кормят телят, либо выливают», — объяснила Маницкая.

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Автор: Андрей Рыдаль
#общество #молочная продукция #антибиотики #роскачество

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