Историк поддержал идею сажать за отождествление СССР с Третьим рейхом

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию исторических фактов о Второй мировой войне, ее причинах и итогах. По словам политика, законопроект нужен для противостояния информационной кампании, направленной на искажение истории.

«Целью этой кампании, инициированной рядом европейских стран, является возложение на СССР, наряду с гитлеровской Германией, ответственности за развязывание Второй мировой войны и умаление его роли в победе над фашизмом», — объяснил Журавлев в пояснительной записке.

Если законопроект примут, статья 354 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны» — прим. ред.) пополнится положением «Фальсификация исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны». За подобные действия депутат предлагает штрафовать до 300 тысяч рублей, отправлять на принудительные работы или сажать в тюрьму на два года.

Если обвиняемый использовал для достижения своих целей СМИ, а также злоупотреблял служебным положением, наказание ужесточается: штраф вырастет до 500 тысяч рублей, а за решетку можно отправиться уже на пять лет. Отсутствие ответственности за фальсификацию исторических фактов приводит к манипулированию общественным сознанием, уверен Журавлев.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич согласился с лидером «Родины» — заявления о том, что СССР якобы развязал Вторую мировой войну, слышатся все чаще не только на Западе, но и в России.

«Ладно бы дискуссии, я вот недавно слышал уже утверждение, что основной виновник войны – это СССР, а нацистская Германия "пошла на поводу". Предела фальсификациям нет. Одно дело, когда два историка, сидя за картами, ведут научные дискуссии об отдельных исторических фактах. И совсем другое, когда какой-нибудь необразованный человек с миллионами лайков в соцсетях делает заявления космической невежественности. Меры, даже уголовные, должны быть применены в этом случае. Я, в целом, одобряю этот законопроект», — отметил историк.

Напомним, что с 2014 года в России уже действует пункт 1 статьи 354, по которому к ответственности привлекают за «реабилитацию нацизма». Межевич объяснил, что в этом случае Советский Союз и его роль в войне может и не затрагиваться.

«Реабилитация нацизма – это немного другое. Реабилитация нацизма полным ходом идет, к примеру, в странах Прибалтики. Когда они там говорят: "нацисты – хорошие парни, которые сражались за нас. Ну, подумаешь, надели форму 20-й или 19-й дивизии СС. Ну, подумаешь, жгли деревни. Просто немного погорячились. А может и правильно сделали". СССР в таких разговорах могут и не затрагивать. Так что закон, предложенный Журавлевым, говорит о другой области фальсификаций», — заключил специалист.

Верховный суд в ответе на предложение депутата Госдумы обратил внимание, что новая статья может конкурировать со статьей о «реабилитации нацизма». Журавлев также внес законопроект, который признает недействительным постановление Совета народных депутатов СССР 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года — пакта Молотова-Риббентропа. По словам политика, документ «не соответствует принципам исторической справедливости».