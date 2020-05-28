МИД РФ надеется, что Нидерланды назначат дополнительные экспертизы по делу МН17

Судьи в Нидерландах должны назначить дополнительные экспертизы по делу о крушении самолета МН17, об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве выразили надежду, что суд обратит внимание на нестыковки и недостатки следствия и назначит проведение дополнительных проверок. Российское ведомство считает, что следователи в Нидерландах не провели настоящего расследования на тему роли Украины в крушении малайзийского Boeing 777.

Следственная группа, куда не входит РФ, утверждает, что самолет над Донбассом сбили из ЗРК "Бук", якобы принадлежащего бригаде российских ВС. Россия передавала Нидерландам данные радаров и всю документацию, доказывающую причастность Украины, но эти данные следователи проигнорировали.