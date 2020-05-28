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Гозман и Вишневский пугают участников парада Победы 24 июня коронавирусом

Гозман и Вишневский пугают участников парада Победы 24 июня коронавирусом

 Историк поддержал идею сажать за отождествление СССР с Третьим рейхом

Историк поддержал идею сажать за отождествление СССР с Третьим рейхом
"Академик Черский" вышел из немецкого порта Мукран и бросил якорь к юго-востоку от него

"Академик Черский" вышел из немецкого порта Мукран и бросил якорь к юго-востоку от него

 США считают, что Украине не следует возобновлять подачу воды в Крым

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11:11   28 Мая 2020
Политика

МИД РФ надеется, что Нидерланды назначат дополнительные экспертизы по делу МН17

МИД РФ надеется, что Нидерланды назначат дополнительные экспертизы по делу МН17

Судьи в Нидерландах должны назначить дополнительные экспертизы по делу о крушении самолета МН17, об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве выразили надежду, что суд обратит внимание на нестыковки и недостатки следствия и назначит проведение дополнительных проверок. Российское ведомство считает, что следователи в Нидерландах не провели настоящего расследования на тему роли Украины в крушении малайзийского Boeing 777.

Следственная группа, куда не входит РФ, утверждает, что самолет над Донбассом сбили из ЗРК "Бук", якобы принадлежащего бригаде российских ВС. Россия передавала Нидерландам данные радаров и всю документацию, доказывающую причастность Украины, но эти данные следователи проигнорировали.

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Автор: Руслан Неглинный
#нидерланды #мид рф #мн17

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