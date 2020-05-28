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Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России
Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

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10:58   28 Мая 2020
Общество

Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

Более 8 700 пациентов с положительным тестом на коронавирус полностью выздоровели в России за последние сутки. Об этом сообщил оперштаб России.

Итого за последние сутки выздоровели и были выписаны 8 785 человек. Также в России зарегистрировано 174 летальных случая за последние сутки.

За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19. Большинство случаев пришлось на жителей российской столицы Москвы — 2 054, на втором месте Подмосковье — 774, на третьем Санкт-Петербург — 383. У более 3 500 человек не было клинических проявлений заболевания.

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Автор: Василий Пименов
#россия #коронавирус

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