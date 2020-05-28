Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России
Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

 Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России
Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

 Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
10:47   28 Мая 2020
Экономика

Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Республики Хакасия получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплате медицинским работникам. Об этом информировала Генпрокуратора России.

Прокуратура Республики Хакасия провела проверку по материалам в средствах массовой информации по вопросу нарушений прав медработников, которые принимали участие в оказании медпомощи в условиях предупреждения распространения коронавируса, на получение денежных выплат. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Надзорные мероприятия помогли установить факт того, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат медработникам за период марта и апреля 2020 г.

Представление передано главе региона с целью устранения нарушения. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 млн рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #медицина #виктор зимин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...