Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Республики Хакасия получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплате медицинским работникам. Об этом информировала Генпрокуратора России.

Прокуратура Республики Хакасия провела проверку по материалам в средствах массовой информации по вопросу нарушений прав медработников, которые принимали участие в оказании медпомощи в условиях предупреждения распространения коронавируса, на получение денежных выплат. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Надзорные мероприятия помогли установить факт того, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат медработникам за период марта и апреля 2020 г.

Представление передано главе региона с целью устранения нарушения. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 млн рублей.