Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

Китай отверг необоснованную просьбу США о проведении заседания Совета Безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь в Twitter.

Причиной отказа стало положение о том, что закон о национальной безопасности Гонконга является исключительно внутренним делом Китая.

"Это не имеет отношения к мандату Совета Безопасности", — обозначил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что в очередной раз благодаря фактам стало понятно, что США являются источником проблем в мире. Конфликт между Америкой и Китаем разрастается, перерастая в открытую политическую плоскость, заявил доцент департамента политологии финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Также ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что информировал американский конгресс о том, что Гонконг больше не имеет автономии от КНР.