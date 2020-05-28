Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России
Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

 Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России
Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

 Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
10:38   28 Мая 2020
Политика

Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

Китай отверг необоснованную просьбу США о проведении заседания Совета Безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь в Twitter.

Причиной отказа стало положение о том, что закон о национальной безопасности Гонконга является исключительно внутренним делом Китая.

"Это не имеет отношения к мандату Совета Безопасности", — обозначил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что в очередной раз благодаря фактам стало понятно, что США являются источником проблем в мире. Конфликт между Америкой и Китаем разрастается, перерастая в открытую политическую плоскость, заявил доцент департамента политологии финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Также ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что информировал американский конгресс о том, что Гонконг больше не имеет автономии от КНР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #китай #гонконг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...