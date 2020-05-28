Министерство финансов России выделило 100 миллиардов рублей для поддержки регионов

Минфин РФ выделил 100 миллиардов рублей 56 пострадавшим вследствие пандемии коронавируса регионам страны. Соответствующее распоряжение о перечислении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как итог, регионам, чьи доходы упали из-за ситуации с коронавирусом, денежные средства перевели уже 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

"Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — обозначили в ведомстве.

За весь период пандемии коронавируса в России было выявлено более 370 000 случаев COVID-19. На сегодняшний день 142 336 пациентов полностью выздоровели и были выписаны.