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 Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России
Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

 Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

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10:32   28 Мая 2020
Экономика

Министерство финансов России выделило 100 миллиардов рублей для поддержки регионов

Министерство финансов России выделило 100 миллиардов рублей для поддержки регионов

Минфин РФ выделил 100 миллиардов рублей 56 пострадавшим вследствие пандемии коронавируса регионам страны. Соответствующее распоряжение о перечислении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как итог, регионам, чьи доходы упали из-за ситуации с коронавирусом, денежные средства перевели уже 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

"Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — обозначили в ведомстве.

За весь период пандемии коронавируса в России было выявлено более 370 000 случаев COVID-19. На сегодняшний день 142 336 пациентов полностью выздоровели и были выписаны.

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Автор: Яна Либерман
#россия #минфин рф #коронавирус

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