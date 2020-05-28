Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России
Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

 Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

Более 8 700 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели в России за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России
Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

 Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
10:02   28 Мая 2020
Политика

Китайское СМИ сообщило о сроках вступления в силу закона о безопасности Гонконга

Китайское СМИ сообщило о сроках вступления в силу закона о безопасности Гонконга

Закон о безопасности Гонконга может вступить в силу в августе 2020 года, сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на осведомленный источник.

Ожидается, что 28 мая китайский парламент (ВСНП) примет окончательный вариант "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоохранительных механизмов по обеспечению нацбезопасности в административном районе Гонконг". Соответствующая резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку закона о безопасности специально для Гонконга, пишет РИА Новости.

Источник вышеуказанного издания сообщил, что на принятие законопроекта ВСНП потребуется порядка двух недель, а это означает, что вступить в законную силу он может до конца августа. СМИ подчеркивает: несмотря на то, что основной закон о Гонконге является своеобразной мини-конституцией района, предусматривающей, что район может принимать собственные законы о нацбезопасности, в Пекине не намерены ждать иностранного вмешательства и протестов, которые происходят последние несколько дней и сопровождаются насилием.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#китай #гонконг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...