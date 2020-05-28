Китайское СМИ сообщило о сроках вступления в силу закона о безопасности Гонконга

Закон о безопасности Гонконга может вступить в силу в августе 2020 года, сообщает газета South China Morning Post, ссылаясь на осведомленный источник.

Ожидается, что 28 мая китайский парламент (ВСНП) примет окончательный вариант "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоохранительных механизмов по обеспечению нацбезопасности в административном районе Гонконг". Соответствующая резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку закона о безопасности специально для Гонконга, пишет РИА Новости.

Источник вышеуказанного издания сообщил, что на принятие законопроекта ВСНП потребуется порядка двух недель, а это означает, что вступить в законную силу он может до конца августа. СМИ подчеркивает: несмотря на то, что основной закон о Гонконге является своеобразной мини-конституцией района, предусматривающей, что район может принимать собственные законы о нацбезопасности, в Пекине не намерены ждать иностранного вмешательства и протестов, которые происходят последние несколько дней и сопровождаются насилием.