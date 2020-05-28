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 Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о новых случаях COVID-19 в России
Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

Глава Хакасии Коновалов получил представление из-за нарушений выплат медикам

 Представитель КНР при ООН сообщил об отказе Китая обсуждать ситуацию по Гонконгу

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9:30   28 Мая 2020
Политика

Пальчевский заявил, что рейтинг Зеленского уничтожает бестолковая кадровая политика

Пальчевский заявил, что рейтинг Зеленского уничтожает бестолковая кадровая политика

Президент Украины Владимир Зеленский станет великим для страны человеком, если покинет пост, об этом заявил украинский общественник Андрей Пальчевский.

По словам эксперта, рейтинг украинского лидера уничтожает бестолковая кадровая политика, она же приносит вред всей стране. Пальчевский отметил, что жители страны требуют "головы" того или иного политика. И если президент не сможет убрать этого человека вовремя, то придется ставить на кон свой рейтинг.

"Я думаю, что к осени, когда мы подойдем к выборам, ″зеленую волну″ ждет очень большой волнолом. Это волнолом народного волеизъявления", — цитирует общественника Znaj.ua.

Пальчевский говорит, что Зеленский почувствовал опьянение от власти и уже не уйдет с поста, но никаких реформ он предложить не сможет, так как не выдержит груза ответственности.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #зеленский

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