"Единая Россия" предложила сделать льготное поступление в вузы для детей-сирот бессрочным

Льгота на поступление в российские вузы распространяется на детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и людей, получивших инвалидность во время военной службы. Она действует и для детей-сирот, однако только до 1 января 2020 года.

Согласно закону "Об образовании в Российской Федерации" определенным категориям граждан для зачисления на бюджетное место в вуз нужно набрать минимальное количество баллов. Это распространяется и на детей сирот, однако будет действовать только до начала следующего года. Автор законопроекта, депутат от партии "Единая Россия" Алексей Кобилев уверен, что это несправедливо, пишет "Парламентская газета".

"Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем", — заявил парламентарий.

Идея сделать льготу бессрочной родилась на I Всероссийском конгрессе "Светлое будущее", участие в котором приняли дети-сироты и воспитанники детских домов. По словам Кобилева, проблема получения высшего образование для этих категорий граждан остается крайне насущной, поэтому была одной из главных на конгрессе.

Другая законодательная инициатива, которую сейчас рассматривает Государственная дума — это уголовная ответственность за искажение истории Великой Отечественной войны. Согласно тексту законопроекта за фальсификацию данных о причинах и итогах ВОВ возможно наказание, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.