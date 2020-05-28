Рогозин: за идеями Маска о заселении Марса стоит отправка ядерного оружия в космос

Идея владельца Space X Илона Маска бомбить Марс является чудовищной и негуманной. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире канала "Соловьев LIVE" в YouTube.

Кто ему давал право бомбить планету, задается риторическим вопросом Рогозин. Он назвал идею Маска демагогией, которая прикрывает выведения ядерного оружия в космос. Об этом пишет ТАСС.

Рогозин заявил, что по всем законам и нормам международного права выведение оружия в космос запрещено. Он считает, что России есть чем ответить Илону Маску.

Илон Маск ранее предложил создать на Марсе условия для земной жизни устроив термоядерные взрывы, которые, по мнению главы SpaceX, запустят испарения замерзшего углекислого газа на полюсах Марса. Маск считает, что испарившийся газ сможет повысить температуру на планете.