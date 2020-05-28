Глава Крыма попросил отменить тестирование на коронавирус всех въезжающих в регион людей

Сергей Аксенов обратился к Правительству РФ с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

Глава Крыма на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что попросил не вводить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов в связи, о котором раннее говорил Роспотребнадзор в рекомендациях.

Администрации пляжей не смогут обеспечить дистанцию между отдыхающими в Крыму, указано в обращении. Также Аксенов просит не превращать объект размещения в обсерватор в случае выявления в нем человека с COVID-19.

"Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций", — пояснил он.

Аксенов обратился к представителям курортного бизнеса с просьбой сообщить о неудобствах в требованиях Роспотребнадзора в течение двух недель.