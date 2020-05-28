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8:12   28 Мая 2020
Экономика

Счетная палата заявила об обеспеченности РФ нефтью и природным газом на десятки лет

Счетная палата заявила об обеспеченности РФ нефтью и природным газом на десятки лет

Россия обеспечена запасами нефти на 35 лет, а природного газа — на полвека. Об этом заявили в Счетной палате РФ.

Россия обеспечена добычей разведанными запасами месторождений черного золота на 35 лет. Если не учитывать труднодобываемую нефть, то срок снижается до 20 лет. Что касается природного газа, его запасов хватит на период в более 50 лет, однако запасов "сухого газа" гораздо меньше, сообщает агентство "Прайм".

Сегодня в России прирост запасов газа ниже добычи, а прирост запасов нефти немного превышает добычу. Возможности открытия крупных месторождений в уже освоенных местах практически нет. В малоосвоенных регионах России слишком высокая вероятность положительного результата ГРР и плохо развита нужная инфраструктура, что влияет на инвестиции.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что пандемия коронавируса не скажется на нефтедобыче в России. Изменения могут отразиться на доходах от экспорта черного золота в сравнении с показателями за 20 лет.

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Автор: Ирина Большунова
#нефть #запасы #счетная палата рф #природный газ

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