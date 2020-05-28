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7:28   28 Мая 2020
Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР после возвращения контроля над Донбассом

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР после возвращения контроля над Донбассом

Киев при установлении контроля на территории Донбасса ликвидирует администрации ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

Киев не будет вести с администрациями республик разговоры, заявил он. Вследствие этого, они не имеют каких-либо перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса, подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что после налаживания "системы вывода войск" и восстановления контроля границы Киевом, места для "оккупационной администрации" не будет нигде.

Напомним, что правительство Украины было свергнуто после госпереворота в 2014 году. Жители Донецкой и Луганской народных республик отказались принимать новую власть. После этого Киев отправил регулярные войска в регион.

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #украина #днр #лнр

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