Лавров рассказал о корыстных интересах Запада в период пандемии

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о попытках стран Запада воспользоваться пандемией нового коронавируса для наказания неугодных им правительств. Такое мнение он выразил в интервью изданию Global Times.

Министр отметил, что далеко не все оказались готовыми к проверке пандемией. По его словам, даже в условиях, когда глобальный вызов должен сплотить и заставить на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические выпады Запада. По его словам, они не могут удержаться от соблазна следовать принципу "каждый за себя".

Лавров отметил, что некоторые страны стремятся воспользоваться ситуацией для продвижения узкокорыстных интересов и сведения счетов с геополитическими конкурентами. Ситуация с коронавирусом обострила накопленные противоречия и сложившиеся негативные тенденции, подчеркнул он.

Пандемия показала примеры обусловленного "неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит" дефицита гуманизма, заявил Лавров в интервью Global Times. В качестве примера он упомянул спекуляции вокруг российской помощи, а также попытки обвинить Китай в начале пандемии.