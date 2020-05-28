Рогозин рассказал о создании российской околоземной орбитальной станции

Россия после 2030 года создаст околоземную орбитальную станцию, которая заменит МКС. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин в эфире трансляции на YouTube-канале "Соловьев LIVE" сообщил, что после 2030 года РФ будет той страной, которая создаст новую космическую станцию.

По его словам, уже сейчас в резерве есть два модуля — узловой и энергетический. Планируются к ним нарастить еще несколько модулей, отметил Рогозин.

Ранее рассчитывалось запустить к МКС узловой и научно-энергетические модули. В конце минувшего года Рогозин заявил, что они станут основой для российской окололунной станции.