Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рогозин рассказал о создании российской околоземной орбитальной станции

Рогозин рассказал о создании российской околоземной орбитальной станции

 Число умерших американцев с коронавирусом превысило 100 тысяч

Число умерших американцев с коронавирусом превысило 100 тысяч
Собранные AFRICOM "доказательства" о МиГ-29 в Ливии "рассыпаются" при проверке

Собранные AFRICOM "доказательства" о МиГ-29 в Ливии "рассыпаются" при проверке

 Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
Рогозин рассказал о создании российской околоземной орбитальной станции

Рогозин рассказал о создании российской околоземной орбитальной станции

 Число умерших американцев с коронавирусом превысило 100 тысяч

Число умерших американцев с коронавирусом превысило 100 тысяч
Собранные AFRICOM "доказательства" о МиГ-29 в Ливии "рассыпаются" при проверке

Собранные AFRICOM "доказательства" о МиГ-29 в Ливии "рассыпаются" при проверке

 Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
5:59   28 Мая 2020
Общество

Рогозин рассказал о создании российской околоземной орбитальной станции

Рогозин рассказал о создании российской околоземной орбитальной станции

Россия после 2030 года создаст околоземную орбитальную станцию, которая заменит МКС. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин в эфире трансляции на YouTube-канале "Соловьев LIVE" сообщил, что после 2030 года РФ будет той страной, которая создаст новую космическую станцию.

По его словам, уже сейчас в резерве есть два модуля — узловой и энергетический. Планируются к ним нарастить еще несколько модулей, отметил Рогозин.

Ранее рассчитывалось запустить к МКС узловой и научно-энергетические модули. В конце минувшего года Рогозин заявил, что они станут основой для российской окололунной станции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#рогозин #мкс #космическая станция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...