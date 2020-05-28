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5:25   28 Мая 2020
Общество

Число умерших американцев с коронавирусом превысило 100 тысяч

Число умерших американцев с коронавирусом превысило 100 тысяч

Количество летальных исходов от заражения COVID-19 в Соединенных Штатах Америки превысило 100 тысяч. Общее число выявленных случаев превысило 1,7 млн человек.

В соответствии с данными на 28 мая, число умерших с подтвержденным COVID-19 в США достигло 102 109 пациентов. Коронавирус выявлен у 1 745 803 американцев. Выздоровели 490 130 человек. 

Стоит напомнить, что США занимают лидирующую позицию среди стран с наибольшим числом выявленных случаев нового типа коронавируса. Американские власти говорили о положительных сдвигах, в связи с чем некоторые ограничения были отменены. Люди начали выходить на улицы, что спровоцировало скачок в числе зараженных, а количество летальных исходов перевалило за 100 тысяч. 

В РФ ситуация координально отличается. Благодаря оперативным и эффективным действиям правительства, распространение инфекции удалось сдержать. В отличие от США, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России чуть более 370 тысяч, а умерших – менее четырех тысяч. 

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Автор: Яна Либерман
#сша #пандемия #коронавирус #COVID-19

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