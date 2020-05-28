Собранные AFRICOM "доказательства" о МиГ-29 в Ливии "рассыпаются" при проверке

Африканское командование ВС США опубликовало пресс-релиз с набором фальшивых "доказательств" о поставках российских МиГ-29 в Ливию. Документ полон различных несостыковок и сомнительных фотоснимков плохого качества.

Подкреплять словесные тезисы американцев должны были фотографии самолетов. В этом AFRICOM US как раз и запутался. Военные США не смогли назвать точное количество российских истребителей, якобы оказавшихся в Ливии.

В релизе сказано о самолетах во множественном числе. На фото ливийского аэродрома Эль-Джуфра со спутника присутствует силуэт только одного. Разглядеть, что это именно МиГ, невозможно. В квадрате, демонстрирующем увеличенную область карты, формы российского истребителя проступают уже отчетливо, но современные технологии позволяют сделать такой фотомонтаж без особых проблем.

На странице AFRICOM в соцсети Twitter позже появились два фото ливийского аэродрома Эль-Джуфра. Теперь американцы разглядели там два МиГ-29, подчеркнув, что не могут точно это утверждать.

Вопросы вызывает утверждение командования AFRICOM о закрашенных опознавательных знаках. На фотографиях, представленных в пресс-релизе, знаки принадлежности к ВКС России видны отчетливо.

Все снимки, используемые в качестве доказательств, передачу российских самолетов армии Халифы Хафтара не подтверждают. Фотографии могли быть сделаны в любом месте и когда угодно. Подробнее об этом рассказывает в своем материале Федеральное агентство новостей.

Официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари ранее заявил, что ЛНА в последнее время регулярно сталкивается с разного рода слухами и пропагандой в СМИ. "Новость" о переброске в Ливию иностранных самолетов является одним из таких вбросов.

Мисмари подчеркнул, что фейки распространили издания, подконтрольные запрещенной в РФ террористической организации "Братья-мусульмане". Это было сделано с целью нанести удар по репутации ЛНА в глазах населения Ливии и всего мирового сообщества.