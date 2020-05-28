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4:07   28 Мая 2020
Общество

Запуск космического корабля Crew Dragon перенесли на 30 мая

Запуск космического корабля Crew Dragon перенесли на 30 мая

Погодные условия помешали запуску первого за последние девять лет полету астронавтов с территории США. Компания SpaceX перенесла попытку запуска космического корабля Crew Dragon на 30 мая.

Переносы запусков из-за плохой погоду часто случаются. По данным синоптиков, прогнозировалась хорошая погода во время пуска на 60 процентов, в утро перед запуском, прогноз составлял 50 процентов. Ведущий трансляции отметил, что перенести запуск на более позднее время не было возможным. Об этом пишет РИА Новости.

На корабле Crew Dragon должны были отправиться на МКС астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. Они уже были готовы к полету на своих местах в капсуле. На попытке запуска присутствовали президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и другие.

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Автор: Илья Романович
#сша #crew dragon

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