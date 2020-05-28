Рогозин: Роскосмос не будет тратить деньги на проекты, подобные советскому "Бурану"

Роскосмос будет тратить деньги, которые государство выделяет на освоение космоса, с умом. Это пообещал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Руководитель Роскосмоса напомнил о советском "Буране", который обошелся бюджету СССР очень дорого, но оказался абсолютно бесперспективным. Он совершил всего один тестовый полет в автоматическом режиме и больше не использовался.

"Мы не имеем права сегодня двигаться таким же путем", - подчеркнул Рогозин.

Госкорпорация, по словам ее гендиректора, не станет отнимать деньги, которые нужно вкладывать в науку, образование, детей и инвалидов. Средства Роскосмос будет тратить с умом, четко представляя поставленную задачу и перспективы. Об этом Рогозин поделился в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE".