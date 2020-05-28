Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Запуск космического корабля Crew Dragon перенесли на 30 мая

Запуск космического корабля Crew Dragon перенесли на 30 мая

 Московский оперштаб обновил данные об умерших с COVID-19 за сутки

Московский оперштаб обновил данные об умерших с COVID-19 за сутки
Собранные AFRICOM "доказательства" о МиГ-29 в Ливии "рассыпаются" при проверке

Собранные AFRICOM "доказательства" о МиГ-29 в Ливии "рассыпаются" при проверке

 Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
Запуск космического корабля Crew Dragon перенесли на 30 мая

Запуск космического корабля Crew Dragon перенесли на 30 мая

 Московский оперштаб обновил данные об умерших с COVID-19 за сутки

Московский оперштаб обновил данные об умерших с COVID-19 за сутки
Собранные AFRICOM "доказательства" о МиГ-29 в Ливии "рассыпаются" при проверке

Собранные AFRICOM "доказательства" о МиГ-29 в Ливии "рассыпаются" при проверке

 Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
3:33   28 Мая 2020
Технологии

Рогозин: Роскосмос не будет тратить деньги на проекты, подобные советскому "Бурану"

Рогозин: Роскосмос не будет тратить деньги на проекты, подобные советскому "Бурану"

Роскосмос будет тратить деньги, которые государство выделяет на освоение космоса, с умом. Это пообещал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Руководитель Роскосмоса напомнил о советском "Буране", который обошелся бюджету СССР очень дорого, но оказался абсолютно бесперспективным. Он совершил всего один тестовый полет в автоматическом режиме и больше не использовался.

"Мы не имеем права сегодня двигаться таким же путем", - подчеркнул Рогозин.

Госкорпорация, по словам ее гендиректора, не станет отнимать деньги, которые нужно вкладывать в науку, образование, детей и инвалидов. Средства Роскосмос будет тратить с умом, четко представляя поставленную задачу и перспективы. Об этом Рогозин поделился в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#рогозин #роскосмос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...