Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

Выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова не остался без ответа со стороны телеведущего Владимира Соловьева.

Цимбалюк ранее на пресс-конференции пожаловался, что на телевидении в России стали часто употреблять слово "нацист" в отношении украинского президента Владимира Зеленского. Он поинтересовался у Пескова, является ли это официальной позицией Кремля. Подобной постановкой вопроса возмутился Соловьев.

"Нет, это моя личная позиция, Владимира Соловьева. И если ты в УНИАН не можешь это понять, я тебе лично это объясняю", - заявил он.

Телеведущий отметил, что в России любят украинский народ, а нацистов ненавидят. Речь идет о тех, кто превратил Майдан в кровавую бойню, принес смерть в Одессу и в Донбасс.