Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московский оперштаб обновил данные об умерших с COVID-19 за сутки

Московский оперштаб обновил данные об умерших с COVID-19 за сутки

 Лахова: поправки в Конституцию РФ защитят традиционные семейные ценности

Лахова: поправки в Конституцию РФ защитят традиционные семейные ценности
Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

 Добровинский расценил поведение экс-главы Чувашии как "политическо-пиарный ход"

Добровинский расценил поведение экс-главы Чувашии как "политическо-пиарный ход"
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
Московский оперштаб обновил данные об умерших с COVID-19 за сутки

Московский оперштаб обновил данные об умерших с COVID-19 за сутки

 Лахова: поправки в Конституцию РФ защитят традиционные семейные ценности

Лахова: поправки в Конституцию РФ защитят традиционные семейные ценности
Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

 Добровинский расценил поведение экс-главы Чувашии как "политическо-пиарный ход"

Добровинский расценил поведение экс-главы Чувашии как "политическо-пиарный ход"
Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

Трамп опубликовал ролик с танцующими гробовщиками, посвященный Байдену

 Кедми: план США «сломать» Россию провалился

Кедми: план США «сломать» Россию провалился
3:01   28 Мая 2020
Политика

Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

Соловьев резко отреагировал на выпад украинского журналиста в адрес Пескова

Выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова не остался без ответа со стороны телеведущего Владимира Соловьева.

Цимбалюк ранее на пресс-конференции пожаловался, что на телевидении в России стали часто употреблять слово "нацист" в отношении украинского президента Владимира Зеленского. Он поинтересовался у Пескова, является ли это официальной позицией Кремля. Подобной постановкой вопроса возмутился Соловьев.

"Нет, это моя личная позиция, Владимира Соловьева. И если ты в УНИАН не можешь это понять, я тебе лично это объясняю", - заявил он.

Телеведущий отметил, что в России любят украинский народ, а нацистов ненавидят. Речь идет о тех, кто превратил Майдан в кровавую бойню, принес смерть в Одессу и в Донбасс.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#украина #песков #соловьев #униан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...