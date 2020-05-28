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2:27   28 Мая 2020
Общество

Московский оперштаб обновил данные об умерших с COVID-19 за сутки

Московский оперштаб обновил данные об умерших с COVID-19 за сутки

Еще 71 пациент с положительным результатом теста на коронавирус скончался в Москве за прошлые сутки. Об этом сообщили в оперштабе.

Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло отметки в 2254 человек, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о смерти 73 пациентов с COVID-19 за сутки. 

Все умершие пациенты страдали пневмонией. Большинство из них имели сопутствующие заболевания. Всего в Москве выявлено более 171 тыс. случаев COVID-19. Из них более 67 тыс. пациентов выздоровели. В России насчитывается более 370 тыс. выявленных случаев заболевания. 

Ранее в столице был продлен режим самоизоляции до 14 июня. Однако с 1 июня снимаются некоторые ограничительные меры. Например, москвичи смогут гулять по паркам, заниматься спортом на свежем воздухе, начнут работу предприятия сферы торговли и услуг.

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Автор: Яна Либерман
#москва #смерть #коронавирус

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