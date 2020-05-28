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2:10   28 Мая 2020
Общество

Лахова: поправки в Конституцию РФ защитят традиционные семейные ценности

Лахова: поправки в Конституцию РФ защитят традиционные семейные ценности

Поправки в Конституцию РФ должны дать толчок к положительным изменениям в обществе. Они направлены на защиту традиционных семейных ценностей, заявила член рабочей группы по внесению поправок Екатерина Лахова.

В статью 72 рабочая группа предложила добавить пункт о защите семьи, материнства, отцовства и детства. В поправке сказано об условиях, которые должны быть созданы для достойного воспитания детей, а также о заботе о родителях со стороны совершеннолетних.

Лахова заявила, что брак - это в первую очередь союз между мужчиной и женщиной. Это принципиально важно, потому что речь идет о защите традиционных семейных ценностей. Информацией об этом она поделилась с изданием "Слово и Дело".

"То лоббирование, которое идет от сторонников однополых браков и разных европейских институтов, мы не поддерживаем", - подчеркнула сенатор.

Важным Лахова считает и поправку о защите прав детей. Государство должно иметь четкую политику в отношении этого вопроса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #конституция #лахова

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