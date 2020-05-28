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Добровинский расценил поведение экс-главы Чувашии как "политическо-пиарный ход"

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1:38   28 Мая 2020
Политика

Добровинский расценил поведение экс-главы Чувашии как "политическо-пиарный ход"

Добровинский расценил поведение экс-главы Чувашии как "политическо-пиарный ход"

Российский юрист Александр Добровинский считает, что иск бывшего главы Республики Чувашия Михаила Игнатьева в Верховный суд РФ к президенту Владимиру Путину не будет удовлетворен.

В соответствии с законодательством, Верховный суд Российской Федерации — это высший судебный орган. Он не должен рассматривать подобного рода иски, исходя из схемы судебной системы нашей страны, говорит управляющий партнер московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнеры" Александр Добровинский. 

Напомним, что Игнатьев был не согласен со своим увольнением по причине "утраты доверия" и подал иск на главу государства Владимира Путина. Об этом пишет ФАН.

Юрист в недоумении от того, что чиновник высшего уровня, который был уволен по каким-то причинам, для начала не обратился в районный суд, потом в городской, областной и республиканский.

"Видите ли, в чем тут дело, — мне кажется, что это такой политическо-пиарный ход, нежели что-либо другое. Не думаю, что иск Игнатьева будет удовлетворен.", — признался Добровинский.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #рф #чувашия

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