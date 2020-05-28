Добровинский расценил поведение экс-главы Чувашии как "политическо-пиарный ход"

Российский юрист Александр Добровинский считает, что иск бывшего главы Республики Чувашия Михаила Игнатьева в Верховный суд РФ к президенту Владимиру Путину не будет удовлетворен.

В соответствии с законодательством, Верховный суд Российской Федерации — это высший судебный орган. Он не должен рассматривать подобного рода иски, исходя из схемы судебной системы нашей страны, говорит управляющий партнер московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.

Напомним, что Игнатьев был не согласен со своим увольнением по причине "утраты доверия" и подал иск на главу государства Владимира Путина. Об этом пишет ФАН.

Юрист в недоумении от того, что чиновник высшего уровня, который был уволен по каким-то причинам, для начала не обратился в районный суд, потом в городской, областной и республиканский.