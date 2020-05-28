Успех военной кампании ЛНА спровоцировал создание против нее слухов со стороны ПНС Ливии

Боевики так называемого Правительства национального согласия при участии турецких СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы поставках истребителей РФ и других иностранных воздушных боевых машин в поддержку Ливийской национальной армии.

Информацию в рамках заявления предоставил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари. За последние годы на вооружение армии фельдмаршала Халифы Хафтара не поступало ни одного иностранного самолета, подчеркнул он.

Факт поставок нарушает установленное международное право, а также обслуживание воздушных боевых машин является чересчур дорогостоящим, добавил Мисмари. Успешное проведение военной кампании ЛНА, по мнению спикера, является причиной, из-за которой группировки сил ПНС Ливии активно распространяют фейковые данные против сил под командованием Хафтара.

Мисмари заявил, что за подобными публикациями недостоверной информации стоят не только боевики ПНС Ливии, но и турецкие СМИ. Напомним, что Анкара активно поддерживает марионеточное триполитанское "правительство", поставляя оружие боевикам в обход оружейного эмбарго ООН.