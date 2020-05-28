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0:01   28 Мая 2020
Политика

Глава ЦПВС рассказал, кто причастен к подрыву патруля Турции в Идлибе

Глава ЦПВС рассказал, кто причастен к подрыву патруля Турции в Идлибе

Автомобиль турецкого патруля был взорван в Идлибской зоне деэскалации. О причастных к теракту рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Глава ЦПВС заявил, что самодельное взрывное устройство было приведено в действие боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Исламад-Туркестани". Это произошло во время движения военной колонны Турции по трассе М-4 в районе населенного пункта Инкзик.

Один военнослужащий в результате взрыва получил множественные осколочные ранения. Его эвакуировали на территорию Турции. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Об этом Журавлев заявил на брифинге ЦПВС.

В Идлибе с марта 2020 года действует режим прекращения огня. Сирийскую трассу М-4 патрулируют военные России и Турции в рамках реализации пунктов соглашения.

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Автор: Илья Романович
#сирия #идлиб #теракт

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