Глава ЦПВС рассказал, кто причастен к подрыву патруля Турции в Идлибе

Автомобиль турецкого патруля был взорван в Идлибской зоне деэскалации. О причастных к теракту рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Глава ЦПВС заявил, что самодельное взрывное устройство было приведено в действие боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Исламад-Туркестани". Это произошло во время движения военной колонны Турции по трассе М-4 в районе населенного пункта Инкзик.

Один военнослужащий в результате взрыва получил множественные осколочные ранения. Его эвакуировали на территорию Турции. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Об этом Журавлев заявил на брифинге ЦПВС.

В Идлибе с марта 2020 года действует режим прекращения огня. Сирийскую трассу М-4 патрулируют военные России и Турции в рамках реализации пунктов соглашения.