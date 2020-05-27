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23:36   27 Мая 2020
Политика

Мисмари уличил "Братьев-мусульман" в публикации фейков о новых самолетах в Ливии

Мисмари уличил "Братьев-мусульман" в публикации фейков о новых самолетах в Ливии

Официальный представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари назвал информацию AFRICOM лживым вбросом, который используют, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение.

На вооружении Ливийской национальной армии (ЛНА) состоит старая авиация, которую уже более шести лет обслуживают ливийские высококвалифицированные инженеры. На их плечах лежит ремонт не только самолетов, но и техники для ВМФ и ВВС, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) упомянуло о якобы поставках в Ливию современных самолетов. Мисмари опроверг эту информацию и напомнил, что подобного рода сделки невозможны без согласования с международной ареной. Также новые самолеты для Ливии стоили бы огромных затрат. 

Мисмари объяснил, что авторами лживых вбросов являются члены запрещенной в России группировки "Братья-мусульмане". Радикалы пытаются ввести в заблуждение общественное мнение, констатировал официальный представитель ЛНА.

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Автор: Илья Романович
#ливия #триполи #лна

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