Мисмари уличил "Братьев-мусульман" в публикации фейков о новых самолетах в Ливии

Официальный представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари назвал информацию AFRICOM лживым вбросом, который используют, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение.

На вооружении Ливийской национальной армии (ЛНА) состоит старая авиация, которую уже более шести лет обслуживают ливийские высококвалифицированные инженеры. На их плечах лежит ремонт не только самолетов, но и техники для ВМФ и ВВС, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) упомянуло о якобы поставках в Ливию современных самолетов. Мисмари опроверг эту информацию и напомнил, что подобного рода сделки невозможны без согласования с международной ареной. Также новые самолеты для Ливии стоили бы огромных затрат.

Мисмари объяснил, что авторами лживых вбросов являются члены запрещенной в России группировки "Братья-мусульмане". Радикалы пытаются ввести в заблуждение общественное мнение, констатировал официальный представитель ЛНА.