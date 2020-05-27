Собянин рассказал о реализации шагов по возврату Москвы к нормальной жизни после пандемии

Столичный мэр Сергей Собянин прокомментировал поэтапное снятие ограничений из-за коронавируса. Об этом он написал в своем блоге.

Очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни Москва уже сделала, отметил градоначальник. По его словам, как только последует ситуация — за ним последуют другие шаги.

Ранее сообщалось, что с 1 июня жители столицы могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Возможность выходить на прогулки получат все москвичи, включая входящих в группу риска из-за ситуации с COVID-19.