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Собянин рассказал о реализации шагов по возврату Москвы к нормальной жизни после пандемии

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22:48   27 Мая 2020
Политика

Собянин рассказал о реализации шагов по возврату Москвы к нормальной жизни после пандемии

Собянин рассказал о реализации шагов по возврату Москвы к нормальной жизни после пандемии

Столичный мэр Сергей Собянин прокомментировал поэтапное снятие ограничений из-за коронавируса. Об этом он написал в своем блоге.

Очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни Москва уже сделала, отметил градоначальник. По его словам, как только последует ситуация — за ним последуют другие шаги.

Ранее сообщалось, что с 1 июня жители столицы могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Возможность выходить на прогулки получат все москвичи, включая входящих в группу риска из-за ситуации с COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #собянин #самоизоляция

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