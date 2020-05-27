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22:13   27 Мая 2020
Политика

США поддерживают террористов в Сирии, чтобы сохранить доступ к нефтересурсам

США поддерживают террористов в Сирии, чтобы сохранить доступ к нефтересурсам

США обращаются к террористам запрещенной на территории РФ организации "Исламское государство" (ИГ), чтобы сохранить доступ к нефтересурсам Сирии. Об этом заявил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Источники сообщают, что США готовятся выпустить на захваченные сирийские территории сотни террористов, чтобы укрепить свое влияние в регионе. Под удар попадает мирное население, что американцев совсем не интересует, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам Яррика, США боятся потерять свою власть на востоке Сирии. Вашингтон оправдывает возведение новых военных баз тем, что якобы пытается не допустить возрождение террористической организации. Все это нужно для того, чтобы воплотить в жизнь планы американского президента Дональда Трампа по контролированию сирийской нефти, которая для него так привлекательна. 

Яррик отмечает, что Вашингтон намерен лишить мирное население помощи от официального правительства Сирии и сделать его подконтрольным. Эксперт напомнил об американских лагерях подготовки боевиков внутри оккупированной территории в Сирии. 

США не брезгуют обращаться к террористам и оказывать им поддержку, чтобы достичь своих целей. Желание продолжать красть нефтересурсы САР берет верх над обеспечением безопасности мирного населения.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #сирия #нефть #террористы

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