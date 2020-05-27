Бондарев: заявление Африкома о российских МиГ-29 в Ливии являются глупостью

Нахождение в Ливии истребителей МиГ-29, о чем заявляет командующий AFRICOM, больше похоже на глупость. А если они и есть, то они советские, а не российские, заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.

Он также напомнил, что американцы продолжают продавать свои военные машины по всему миру. Это же касается, к примеру, уже снятых с производства самолетов F-16.

Если же в небе над Ливией появятся турецкие, израильские или итальянские F-16, продолжает глава комитета Совфеда, то нельзя будет с уверенностью говорить, что это были ВВС США.