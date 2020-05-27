Осташко: США сделали вброс о российских истребителях, чтобы обелить преступления Турции

Старые снимки с авиабазы ВКС РФ Хмеймим в Сирии вместо реальных фото со спутников, которые предоставило американское командование в Африке в качестве доказательств передачи Россией самолетов ЛНА, рассчитаны на не слишком осведомленную аудиторию.

Пользователи, которые более-менее разбираются в ситуации, вряд ли посчитают подобные "доказательства" убедительными, отметил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко.

AFRICOM не предоставило ни одного доказательства передачи боевых машин Россией Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Снимки авиабазы Хмеймим в Латакии не подтверждают ничего, так как российские военные на территории Сирии находились на законных основаниях, по приглашению и просьбе легитимных властей Сирии. Кроме того, использовались истребители для борьбы с террористами запрещенной в РФ группировки "Исламское государство". Якобы имевшую место передачу самолетов ЛНА эти фотографии не подтверждают. Тем более, что даты съемки на снимках были скрыты.

Осташко отметил, что США не впервые пытаются с помощью фейков выйти из неудобной ситуации, для них это дело привычное. Клевета в адрес России понадобилась, чтобы нивелировать вмешательство Турции во внутриливийский кризис. Однако на этот раз США просчитались.

"Все мировое сообщество, то есть, обычные граждане, которые эту информацию поглощают, прекрасно понимают, что самолеты — это не пуля, и провезти их контрабандой между континентами невозможно бесследно", - отметил эксперт.

Перемещение авиагруппы точно "увидели" бы спутники, наблюдающие за перемещением российских войск и авиации. Если бы российские самолеты действительно находились в Ливии, сделать снимки с ливийских военных аэродромов труда бы не составило. Однако американцы вместо реальных доказательств предоставляют старые фотографии базы Хмеймим, думая, что "и так сойдет".

Осташко отметил, что несмотря на такие простые истины, большая часть западного сообщества не станет сопоставлять факты и просто поверит Пентагону на слово. На это и рассчитывают американцы. Удивляться нечему, тем более, что СМИ не раз тиражировали в Сети под видом реальных снимков даже скриншоты из компьютерных игр.