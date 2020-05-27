Врачи госпиталя "Крокус Экспо" рассказали о работе в период пандемии

Временный госпиталь, развернувшийся на территории выставочного центра "Крокус Экспо", уже на протяжении трех недель принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

Некоторое время назад издание "Настоящее время" опубликовало текст, где раскритиковало медицинское учреждение и сообщило о ряде проблем. При этом материал основывался на анонимных высказываниях, правдивость которых сложно проверить. Журналисты телеканала "360" решили уточнить подлинность данной информации и пообщались с медиками, которые спасают жизни пациентов в "Крокусе".

Сотрудниками временного госпиталя стали доктора из регионов. Позицию главного врача занял бывший глава красноярской больницы скорой помощи Аркадий Коган. Приемное отделение курирует его предшественник Александр Кангун. Оба имеют огромный опыт в медицине. Младший медицинский персонал также квалифицирован. Представители "Настоящего времени" посчитали сотрудников "Крокуса" недостаточно профессиональными. Однако при этом они не учли их условий работы. Каждый носит по две пары перчаток и вообще облачен в полный костюм спецодежды, защищающей от инфекции.

"Весь набранный персонал выучили. Все потренировались и как капельницы ставить, и вены как колоть — у нас все работают в одном алгоритме, абсолютно все обучены", — сообщила старшая медсестра Наталья Федорец.

Сейчас медики имеют полный комплект средств индивидуальной защиты. Также не наблюдается никаких проблем по части поставок медикаментов, рассказал Коган. Последние данные об эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены материалы о врачах, которые ежедневно помогают пациентам с COVID-19.