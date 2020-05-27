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20:58   27 Мая 2020
Армия

Минобороны Турции сообщило о гибели турецкого военного в Идлибе в результате взрыва

Минобороны Турции сообщило о гибели турецкого военного в Идлибе в результате взрыва

Один из турецких военнослужащих, травмированный при взрыве на трассе М-4 в сирийской провинции Идлиб, скончался в больнице. Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

Взрыв прогремел в среду, 27 мая, во время следования турецкого конвоя по трассе М-4 в сирийской провинции Идлиб. Телеканал A Haber сообщал, что в результате два турецких военнослужащих получили ранения и были доставлены в больницу на вертолете.

Позже оборонное ведомство Турции сообщило, что один из пострадавших военных скончался от травм. 

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Автор: Илья Романович
#сирия #идлиб #турция #взрыв

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