Сбербанк подключит своих клиентов к Системе быстрых платежей

Банк ожидает, что полное подключение к системе состоится в ближайшее время для всех приложений. Первая волна подключений прошла 13 мая этого года, количество клиентов с новой системой составило 90 тысяч.

Окончательное полное подключение должно произойти до начала июня. Как сообщалось ранее, в 2019 году общее количество активных пользователей сервиса составило 54 млн человек, сообщает Коммерсантъ.

На данный момент Системой быстрых платежей (СБП) пользуется 61 кредитная организация. Центробанк комментирует, что использование системы крупными организациями рынка расширяет возможности и для клиентов.

СБП заменит для граждан привычку снимать наличные в одном банкомате и нести их в другой. Возможность пользоваться системой ее полностью заменит, сообщила исполнительный директор банка "Русский стандарт" по развитию Елена Петрова.