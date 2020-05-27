Политолог Молчанов: Зеленский не может вывести на улицу даже тысячу человек

Радикальное меньшинство на Украине успешно противостоит всем попыткам президента Зеленского и его команды урегулировать конфликт в Донбассе и глава государств ничего не может с этим пожелать.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог Кирилл Молчанов, комментируя прошедшие 24 мая в Киеве и других украинских городах акцию «Стоп реванш», участие в которой приняли сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко и члены неонацистских партий «Свобода» и «Национальный корпус».

Одним из требований участников акции было требование к президенту уволить главу его Офиса Андрея Ермака, который якобы придерживается «пророссийской позиции».

По мнению Молчанова. в предположении, что сторонники Порошенко провели эту акцию именно сейчас, после утечки записи телефонного разговора бывшего президента с американским вице-президентом Джо Байденом, и возбуждения из-за этого нового уголовного дела, есть определенная логика.

«Партии Порошенко надо перебить фокус внимания с «пленок Байдена». С другой стороны, они показывают Зеленскому, что если он продолжит линию уголовного преследования Порошенко, они будут пытаться «шатать» ситуацию в стране улицей», — заявил политолог.

По его словам, радикалы намерены продолжать свои акции и срывать инициативы действующего президента. Они осознают, что, хоть они и в меньшинстве, но они активны и Зеленский ничего не может противопоставить их активности.

Зеленский же при этом, несмотря на то, что его поддерживает 42% населения Украины, не в состоянии вывести на акцию в поддержку своего плана по мирному урегулированию конфликта в Донбассе даже тысячу человек, или провести что-то вроде Марша мира.