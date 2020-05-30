Иванов: американцы потеряют статус морского гегемона из-за «Посейдона»

Россия становится важным игроком на море, которого никто не ожидал. Так в беседе с ФАН политолог Андрей Иванов прокомментировал создание беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Первый пуск «Посейдона» планируется уже осенью 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что в собранном виде оружия пока нет, а испытания проходят отдельные узлы и агрегаты.

«Осенью запланирован практический пуск "Посейдона" с борта атомной подводной лодки "Белгород", которая является первым опытным носителем этих беспилотников», — рассказал источник.

При удачных испытаниях подводного беспилотника его передадут Военно-морскому флоту. Тестирование «Посейдона» будет продолжаться еще полтора года. Впервые он был спущен на воду на заводе «Севмаш» в Северодвинске в апреле 2019 года.

По словам политолога, усилия главы Минобороны Сергея Шойгу по наполнению вооруженных сил России современным оружием нового типа дают свои результаты. «Посейдоны» станут не просто очень мощным оружием, и они не просто способны изменить баланс сил в геополитическом плане.

«Есть очень важный и крайне болезненный для американцев момент. Он заключен в том, что до сегодняшнего дня безусловным гегемоном на море были США. Ранее такое положение занимала Великобритания, а еще раньше Испания. Россия же на протяжении многих столетий была практически исключительно сухопутной державой. Теперь РФ становится океанской державой, и это факт, с которым придется считаться всем», — объяснил Иванов.

Теперь Россию будет невозможно оставить в стороне от серьезных проблем. Это касается и ситуации вокруг Персидского залива, и в Южно-Китайском море, и в целом в Юго-Восточной Азии, отметил эксперт.

«Сейчас же появились технические возможности влиять на этот ключевой регион. И мы ведь пониманием, что строительство "Посейдонов" или новых кораблей не идет в отрыве, например, от таких процессов, что Вооруженные силы РФ сейчас сотрудничают с военными Камбоджи, Вьетнама. Россия становится именно тем самым игроком на море, которого никто не ожидал, но на что РФ имеет все права», — заключил Андрей Иванов.

Первым штатным носителем межконтинентальных беспилотников станет атомная подводная лодка «Хабаровск» (проекта 098531). Технические характеристики субмарины официально не разглашаются.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такое оружие можно оснастить как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели.