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20:44   27 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Безпалько: Зеленский подтвердил курс Порошенко

Безпалько: Зеленский подтвердил курс Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский, который утвердил в среду национальную программу Украина – НАТО на 2020 год, просто подтвердил курс, который проложил его предшественник.

Об этом заявил киевский политолог Богдан Безпалько в эфире телепередачи «На самом деле» на канале News Front.

По его словам, нынешний президент продолжает превращать Украину в придаток Запада, то есть идет курсом своего предшественника на этом посту.

«Зеленский просто подтвердил курс, который был заложен Порошенко и ведет Украину в НАТО. Сегодня он продолжает эту политику, и курс на вступление Украины в НАТО, продолжает войну на Донбассе и продолжает запрет всего русского на Украине», — отметил политолог.

Безпалько: Зеленский подтвердил курс Порошенко

Далее Безпалько прокомментировал новость о том, что Киев вновь попросил у Запада кредит. Эксперт отметил, что на этот раз кредит может быть не от Международного валютного фонда.

«Это может быть целевой кредит у США, то есть американцы заставляют Украину покупать у них устаревшее оружие. То есть Украина идет по пути колониальных стран третьего мира», — заключил политолог.

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Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #нато #политика #весь мир #зеленский

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