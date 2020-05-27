Безпалько: Зеленский подтвердил курс Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский, который утвердил в среду национальную программу Украина – НАТО на 2020 год, просто подтвердил курс, который проложил его предшественник.

Об этом заявил киевский политолог Богдан Безпалько в эфире телепередачи «На самом деле» на канале News Front.

По его словам, нынешний президент продолжает превращать Украину в придаток Запада, то есть идет курсом своего предшественника на этом посту.

«Зеленский просто подтвердил курс, который был заложен Порошенко и ведет Украину в НАТО. Сегодня он продолжает эту политику, и курс на вступление Украины в НАТО, продолжает войну на Донбассе и продолжает запрет всего русского на Украине», — отметил политолог.

Далее Безпалько прокомментировал новость о том, что Киев вновь попросил у Запада кредит. Эксперт отметил, что на этот раз кредит может быть не от Международного валютного фонда.