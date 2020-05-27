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20:23   27 Мая 2020
Общество

Столичные магазины возобновят работу с 1 июня

Столичные магазины возобновят работу с 1 июня

Ряд ограничений по борьбе с коронавирусом снимут в столице с начала июня согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина.

Эпидемиологическая ситуация в Москве начинает стабилизироваться. В столице постепенно снимают ограничения, направленные на сокращение новых случаев коронавирусной инфекции.

Московские магазины заработают с 1 июня. Свою деятельность также возобновят организации, оказывающие бытовые услуги, где нет длительного контакта между работником и клиентом.

Данные меры по ослаблению ограничений мэр Москвы ранее анонсировал президенту России Владимиру Путину.

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Автор: Юлия Яковлева
#собянин #магазины #ограничения

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