Столичные магазины возобновят работу с 1 июня

Ряд ограничений по борьбе с коронавирусом снимут в столице с начала июня согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина.

Эпидемиологическая ситуация в Москве начинает стабилизироваться. В столице постепенно снимают ограничения, направленные на сокращение новых случаев коронавирусной инфекции.

Московские магазины заработают с 1 июня. Свою деятельность также возобновят организации, оказывающие бытовые услуги, где нет длительного контакта между работником и клиентом.

Данные меры по ослаблению ограничений мэр Москвы ранее анонсировал президенту России Владимиру Путину.