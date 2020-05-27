Власти Подмосковья выделят Дагестану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

Тысячи средств индивидуальной защиты (СИЗ) и медикаменты будут направлены в Дагестан из Московской области. Решение о поддержке республики во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции приняли власти региона.

Часть необходимых врачам предметов личной защиты, которые хранятся на складах сети "Мособлмедсервис", будет направлена в Дагестан. По подсчетам властей, СИЗ в Подмосковье хватит еще на два месяца, сообщил куратор предприятия Дмитрий Котькорло. Таким образом власти Московской области поддержат республику, которая столкнулась со сложностями из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Гуманитарную помощь получат сотрудники Дербентской центральной городской больницы. В пользование медиков будут предоставлены две тысячи одноразовых костюмов, 1200 пар защитных очков, тысяча масок, 200 упаковок лекарства и 140 пульсоксиметров. Запасов должно хватить на срок от трех недель до месяца. Их расход будет зависеть от числа пациентов, передает телеканал "360".

Московские медики отправятся в регионы Российской Федерации для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Первый рейс с бригадой врачей отправился сегодня. Специалисты пробудут там две недели. Следующие группы будут отправлены в Дагестан, Ингушетию и Забайкалье, сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.