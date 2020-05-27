Вассерман описал два сценария возрождения СССР в ближайшее время

Бывшие республики Советского союза обязательно вновь воссоединятся в единое государство, но экономические предпосылки для этого появятся не раньше, чем через 10 лет.

Об этом севастопольскому изданию ForPost рассказал политический консультант, публицист и журналист Анатолий Вассерман.

По его словам, то, что раньше всем казалось несбыточным, может произойти уже в 2020-х годах, об этом свидетельствуют произведенные им расчеты.

«Я всегда был против развала Советского Союза. Остаюсь противником этого и сегодня. Я считаю, что восстановление России в полном объеме, а не только Российской Федерации, весьма целесообразно, в том числе и экономически», — сообщил аналитик.

При этом он напомнил, что на протяжении уже трех тысячелетий известно и повышении производительности труда в случае его углублений и разделения.

«Важно понимать, что это происходит не при любых обстоятельствах. Новейшая история показала, что есть пределы, за которыми при углублении и разделении труда начинает снижаться его производительность», — отметил Вассерман.

Однако сейчас, по его словам, спрос и предложение далеки от этого предела, а значит есть куда поднимать общую производительность труда.

«Сейчас все достижения нужно объединить в пределах одного рынка с присутствием наибольшего количества разных народов, — отметил политолог. — Не нужно унифицировать спрос и предложение, как это делается в рамках нынешнего формата глобализации. Необходимо поощрять разнообразие. В этом смысле Советский Союз был очень хорошим вариантом».

Препятствием на этому пути является проблема, с которой в свое время столкнулся СССР. Разнообразным производством сложно управлять как единым целым, поэтому сейчас большая часть производств управляется разрозненно – на данный момент это единственно возможный вариант, хотя он и не так эффективен, как могло бы быть теоретически.

«По моим расчетам, возрождение единого управления производством, а следовательно, и воссоединение СССР произойдет, когда накопится нужная вычислительная мощность, — заявил политолог. — При благоприятном исходе событий этого стоит ожидать где-то к концу 2020-х годов. Если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то не раньше конца 2030-х годов».

В идеале, по его словам, задачи планирования должны решаться в режиме реального времени с учетом всех новых возможностей и потребностей по мере их поступления. Когда такие технические возможности появятся, объем производительности мирового производства вырастет в разы, а значит серьезно увеличатся человеческие возможности и улучшится уровень жизни

«Но в последние десятилетия рост вычислительной мощности замедлился. Связано это с тем, что большая часть данных процессоров работают с частотой, достаточной для нынешних потребностей. Просто нет пока смысла ее наращивать дальше. Для большинства массовых задач хватает нынешних мощностей, — отметил Вассерман.

А до тех пор, пока нужная вычислительная мощность не достигнута, нет и смысла пытаться управлять всем производством как единым целым, то есть нет и предпосылок для возрождения СССР.

«Воссоединение СССР не зависит от каких-то конкретных президентов. Этот процесс тесно связан с решением самых массовых задач для улучшения показателя производительности труда», — добавил политолог.

При этом он напомнил слова Владимира Ленина (Ульянова) о том, что политика – это концентрированное выражение экономики. По его словам, пока нет необходимости в длительном едином управлении производством, невозможно и единое политическое управление, так как слишком часто будет возникать непонимание, зачем оно нужно.

В то же время, добавил Вассерман в заключение, единое политическое управление на постсоветском пространстве может все же сформироваться в том случае, если бывшие республики столкнуться с общей внешней угрозой.

«Возрождение СССР станет возможным, так как нужно будет централизованно управлять различными процессами», — заявил он, отметив, что пандемия коронавируса такой угрозой не является.

Эпидемия, по мнению аналитика, слишком недолговечное явление, чтобы за ней последовали какие-то долгосрочные политические решения. С ней, скорее всего, будет покончено к концу текущего года, когда, наконец, разработают вакцину.