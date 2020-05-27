Вассерман описал два сценария возрождения СССР в ближайшее время
Бывшие республики Советского союза обязательно вновь воссоединятся в единое государство, но экономические предпосылки для этого появятся не раньше, чем через 10 лет.
Об этом севастопольскому изданию ForPost рассказал политический консультант, публицист и журналист Анатолий Вассерман.
По его словам, то, что раньше всем казалось несбыточным, может произойти уже в 2020-х годах, об этом свидетельствуют произведенные им расчеты.
«Я всегда был против развала Советского Союза. Остаюсь противником этого и сегодня. Я считаю, что восстановление России в полном объеме, а не только Российской Федерации, весьма целесообразно, в том числе и экономически», — сообщил аналитик.
При этом он напомнил, что на протяжении уже трех тысячелетий известно и повышении производительности труда в случае его углублений и разделения.
«Важно понимать, что это происходит не при любых обстоятельствах. Новейшая история показала, что есть пределы, за которыми при углублении и разделении труда начинает снижаться его производительность», — отметил Вассерман.
Однако сейчас, по его словам, спрос и предложение далеки от этого предела, а значит есть куда поднимать общую производительность труда.
«Сейчас все достижения нужно объединить в пределах одного рынка с присутствием наибольшего количества разных народов, — отметил политолог. — Не нужно унифицировать спрос и предложение, как это делается в рамках нынешнего формата глобализации. Необходимо поощрять разнообразие. В этом смысле Советский Союз был очень хорошим вариантом».
Препятствием на этому пути является проблема, с которой в свое время столкнулся СССР. Разнообразным производством сложно управлять как единым целым, поэтому сейчас большая часть производств управляется разрозненно – на данный момент это единственно возможный вариант, хотя он и не так эффективен, как могло бы быть теоретически.
«По моим расчетам, возрождение единого управления производством, а следовательно, и воссоединение СССР произойдет, когда накопится нужная вычислительная мощность, — заявил политолог. — При благоприятном исходе событий этого стоит ожидать где-то к концу 2020-х годов. Если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то не раньше конца 2030-х годов».
В идеале, по его словам, задачи планирования должны решаться в режиме реального времени с учетом всех новых возможностей и потребностей по мере их поступления. Когда такие технические возможности появятся, объем производительности мирового производства вырастет в разы, а значит серьезно увеличатся человеческие возможности и улучшится уровень жизни
«Но в последние десятилетия рост вычислительной мощности замедлился. Связано это с тем, что большая часть данных процессоров работают с частотой, достаточной для нынешних потребностей. Просто нет пока смысла ее наращивать дальше. Для большинства массовых задач хватает нынешних мощностей, — отметил Вассерман.
А до тех пор, пока нужная вычислительная мощность не достигнута, нет и смысла пытаться управлять всем производством как единым целым, то есть нет и предпосылок для возрождения СССР.
«Воссоединение СССР не зависит от каких-то конкретных президентов. Этот процесс тесно связан с решением самых массовых задач для улучшения показателя производительности труда», — добавил политолог.
При этом он напомнил слова Владимира Ленина (Ульянова) о том, что политика – это концентрированное выражение экономики. По его словам, пока нет необходимости в длительном едином управлении производством, невозможно и единое политическое управление, так как слишком часто будет возникать непонимание, зачем оно нужно.
В то же время, добавил Вассерман в заключение, единое политическое управление на постсоветском пространстве может все же сформироваться в том случае, если бывшие республики столкнуться с общей внешней угрозой.
«Возрождение СССР станет возможным, так как нужно будет централизованно управлять различными процессами», — заявил он, отметив, что пандемия коронавируса такой угрозой не является.
Эпидемия, по мнению аналитика, слишком недолговечное явление, чтобы за ней последовали какие-то долгосрочные политические решения. С ней, скорее всего, будет покончено к концу текущего года, когда, наконец, разработают вакцину.
«Если говорить об экономических предпосылках возрождения Советского Союза, то, боюсь, они появятся только через десять лет. Подводя итоги всего вышесказанного, отмечу, что постсоветское пространство воссоединится, — заключил политический консультант. — Понятно, что будет очень много сопротивляющихся. Общаться с ними надо по принципу: «Все, что вы тут говорили, наплевать и забыть».